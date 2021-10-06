شكوى جديدة ضد الزمالك في الاتحاد الدولي

تلقى مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، شكوى جديدة خلال الفترة الحالية، بعد صدمة إيقاف النادي من القيد لمدة فترتين مقبلة.





وقدم البرتغالي باتشيكو شكوى جديدة ضد نادي الزمالك، في الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا" بشأن مستحقاته المتأخرة لدى الزمالك، بالإضافة إلى مكافأة الحصول على لقب الدوري الموسم الماضي.





وطالب المدرب البرتغالي باتشيكو بالحصول على 400 ألف يورو قيمة ما تبقى من مستحقاته المتأخرة، ومليون يورو غرامة تأخير عن السداد وفقا للجدولة التى اتفق عليها.





ويواصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أداء التدريبات الجماعية استعدادا لخوض مواجهة دور الذهاب من دور ال 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



