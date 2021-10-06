Advertisements

موعد مباراة يوفنتوس بالجولة الثامنة في الدوري الإيطالي

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 05:19 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
يترقب عشاق ومحبي الكرة الإيطالية مباراة يوفنتوس ضد روما في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

موقف يوفنتوس وروما في جدول الدوري الإيطالي
يحتل روما المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي برصيد 15 نقطة حصدها من 7 مباريات، حيث فاز في 5 مباريات وخسر مبارتين ويطمح روما في حجز أحد المراكز المؤهلة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

في حين يحتل يوفنتوس المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي برصيد 11 نقطة حصدها من 7 مباريات، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في مبارتين وخسر مبارتين ويطمح يوفنتوس بعد عودة الإيطالي ماسيمليانو أليجري المدير الفني للفريق لإسعاد جماهير السيدة العجوز واستعادة أمجاد البطولات والألقاب والتتويج بلقب الكالتشيو بالإضافة إلى المشاركة بقوة في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

موعد مباراة يوفنتوس ضد روما في الدوري الإيطالي
من المقرر أن تقام مباراة يوفنتوس وروما يوم الأحد 17 أكتوبر 2021 على ملعب أليانز ستاديوم معقل يوفنتوس وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت السعودية والساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

أخبار تهمك

مؤشر قوي يقرب الأهلي من " صفقة الموسم "

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول شروط التجديد

منذ حوالي 16 ساعة

الإسماعيلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 13 ساعة

سترلينج يحسم موقفه من الانضمام إلى برشلونة

منذ حوالي 10 ساعات

16 مليون تمنح برشلونة فرصة التعاقد مع صفقة جديدة

منذ ساعة

مصطفى شعبان يرفض مشاركة ٣ نجمات بطولة مسلسله الجديد في 2022

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. مبابي يتحدث لأول مرة عن الانتقال إلى ريال مدريد وعلاقته بميسي

منذ حوالي 8 ساعات

شكوى جديدة ضد الزمالك في الاتحاد الدولي

منذ 40 دقيقة

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. "فيسبوك" يعلن في بيان جديد سبب تعطل خدماته: تعديلات خاطئة

منذ يوم

شوبير يكشف تفاصيل إصابة محمد الشناوي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- إصابة محمد الشناوي خلال مران منتخب مصر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. خبر سار جديد للزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. فلورنتينو بيريز يعلن موعد التعاقد مع مبابي

منذ حوالي 6 ساعات

أحمد شوبير يزف خبرًا سيئًا إلى جماهير الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

منذ حوالي 14 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:36 م

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

03:21 م

عاجل.. خبر سار جديد للزمالك

08:58 م

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول شروط التجديد

01:55 م

عاجل.. فلورنتينو بيريز يعلن موعد التعاقد مع مبابي

12:00 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements