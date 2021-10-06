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الأهلي يضغط على أجايي لإنهاء أزمته وديا

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 05:39 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
يواصل جهاز كرة القدم في الأهلي ضغطه على نجم الفريق النيجيري جونيور أجايي من أجل إنهاء أزمته بشكل ودي خلال الساعات الحالية.

وأعربت إدارة الأهلي عن رفضها الشديد لفكرة تحرك أجايي من أجل تقديم شكوى لطلب الحصول على مستحقاته المالية عن الموسم المقبل بعد وضعه على قائمة الانتظار.

وقدم مسئولو الأهلي عرضا جديدا لجونيور أجايي يتضمن حصوله على 600 ألف دولار بدلا من 415 ألف دولار.

وتسود حالة من الغضب الشديد من جانب إدارة الأهلي ضد جون إدوارد وكيل أعمال أجايي والذي يتحكم بشكل كبير في قرارات النجم النيجيري ويهدد أي اتفاق يحدث بينه وبين إدارة الأهلي.

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