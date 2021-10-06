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الفيفا يوافق على منح الزمالك بطاقة أوناجم الدولية

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 06:00 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشف الزمالك عن وصول موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) من أجل استلام البطاقة الدولية لنجم الفريق المغربي محمد أوناجم خلال الفترة الحالية.

وقال أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين في الزمالك في تصريحات لموقع النادي:"حصل الزمالك على موافقة الفيفا بالحصول على البطاقة الدولية لأوناجم للزمالك من الاتحاد المغربي لكرة القدم حتى ينتهي النادي من إجراءات قيد النجم المغربي بالقائمة المحلية".

وسبق للزمالك الحصول على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) على قيد محمد أوناجم في قائمة الفريق في الموسم المقبل بعد عودته من الإعارة من الوداد المغربي.

ويواجه الزمالك عقوبة الإيقاف بشأن صفقاته الجديدة لمدة فترتين قيد في صيف 2021 وشتاء 2022 ليسمح الفيفا له بإعادة قيد لاعبيه العائدين من الإعارة بالإضافة إلى التونسي سيف الدين الجزيري بعد تفعيل بند شراء عقده نهائياً من المقاولون.

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