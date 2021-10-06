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موعد مباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم والتشكيل المتوقع للفراعنة

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 06:40 ص
بوابة الفجر
يستضيف منتخب مصر نظيره الليبى فى مباراة الجولة الثالثة بتصفيات المونديال يوم الجمعة المقبل، الموافق 8 أكتوبر الجاري على استاد برج العرب بالإسكندرية.

موعد مباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم
تقام مباراة منتخب مصر ضد نظيره منتخب ليبيا في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم يوم الجمعة المقبل، 8 أكتوبر الجاري، على استاد برج العرب، في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

ويغيب عن منتخب مصر في مباراته ضد منتخب ليبيا عدد من اللاعبين الذين استبعدهم البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب من قائمة المباراة وعلى رأسهم محمد مجدى أفشة ومحمد شريف ومصطفى فتحى وعلى جبر ومحمد حمدى.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام ليبيا فى تصفيات المونديال

من المتوقع أن يبدأ منتخب مصر مباراته ضد منتخب ليبيا بتشكيل مكون من:

محمد الشناوى فى حراسة المرمى
أكرم توفيق ومحمود حمدى الونش وأحمد حجازى وأيمن اشرف فى الدفاع
عمرو السولية ومحمد الننى وعبدالله السعيد فى وسط الملعب
محمد صلاح ورمضان صبحى أو «عمر مرموش» ومصطفى محمد فى الهجوم.

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