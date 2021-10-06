كارتيرون يحسم ملف المدرب العام للزمالك

حسم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك موقفه النهائي من ملف المدرب العام للفريق، بعد الاستقالة التي تقدم بها أسامة نبيه.





وتقدم أسامة نبيه باستقالته من منصبه كمدرب عام للفريق، بسبب بعض الأزمات داخل القلعة البيضاء والتي يأتي أبرزها عدم منحه مكافآت الفوز في مباريات الدوري الأخيرة.





وكشف مصدر مسئول داخل القلعة البيضاء أن باتريس كارتيرون رفض تعيين بديلا لأسامة نبيه خلال الفترة الحالية لعدم الحاجة لعضو جديد في المنظومة الفنية.





وقال مصدر إن كارتيرون ينوي تنصيب البرتغالي فرناندو كمدرب عام والذي يتولى حاليا منصب مدرب الأحمال، وذلك بعد إغلاق باب عودة أسامة نبيه من جانب اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك.





وفاز الزمالك بلقب الدوري المصري في نسخته الأخيرة بعد صراع ناري مع الأهلي، استمر للجولات الأخيرة من المسابقة.



