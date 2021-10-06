موعد مباراة مانشستر يونايتد بالجولة الثامنة في الدوري الإنجليزي الممتاز الممتاز

ينتظر مانشستر يونايتد اختبار صعب حينما ينزل ضيفاً على فريق ليستر سيتي في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم السبت الموافق 16 من شهر أكتوبر الجاري على ملعب "كينج باور" ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.





وكان ألمان يونايتد قد تعادل في مباراته الأخيرة في الدوري بهدف لمثله أمام واتفورد لحساب الجولة السابعة والتي أقيمت على ملعب "أولد ترافولد"معقل الشياطين الحمر.





على الجانب الآخر تعادل ليستر سيتي أمام كريستال بالاس بهدفين مقابل إثنين، في المباراة التي جمعت الفريقين على"سيلهورست بآرك" لحساب الجولة السابعة من الدوري.





ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، حيث حقق العلامة الكاملة في 4 جولات وتعادل في 2 وتلقى الخساره في واحدة.





بينما يحتل ليستر سيتي المركز ال13 برصيد 8 نقاط، حيث فاز في مباراتين وتعادل مثلها وتلقى الخساره في ثلاثة مبارايات حتى الآن.





ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شبكة قنوات beIN Sports الناقل الحصري للدوري الإنجليزي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط



