صفقة الزمالك الجديدة تقترب من الانتقال لفيوتشر

اقترب عمر كمال عبد الواحد، لاعب الزمالك، من الانتقال إلى نادى فيوتشر إف سى لمدة موسم بعقد ثلاثى بين الناديين فى حالة عدم قيده فى الزمالك.





ويواجه نادى الزمالك أزمة بمنعه من القيد لمدة موسمين بقرار من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على خلفية أزمة حسام أشرف مهاجم الفريق.





وفى سياق آخر، دخل شادى حسين، مهاجم سيراميكا، حسابات على ماهر، المدير الفنى لنادى فيوتشر لضمه فى فترة الانتقالات لتدعيم هجوم الفريق.



