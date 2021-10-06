نجم يد الزمالك يتحدث عن مواجهة برشلونة

أكد حسام غريب نجم الزمالك الأسبق أن مواجهة برشلونة الإسباني غدا الأربعاء في ربع نهائي مونديال الأندية ستكون تاريخية.





وقال غريب عبر برنامج البريمو بقناة ten إن المباراة ستكون صعبة للغاية ولكن هناك فوارق بالطبع لصالح برشلونة بطل أوروبا.





وأشار إلى أن برشلونة يملك تاريخا حافلا في المونديال وهو بطل أوروبا وايضا فريق يلعب في الدوري الاسباني الاقوى في العالم.





وأكد أن الزمالك مطالب بعدم ارتكاب أي أخطاء في مباراة برشلونة ويحاول مجاراة الفريق الإسباني.



