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أحمد المصلي : محمد صلاح ضمن أفضل 3 لاعبين في العالم

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 08:32 ص
بوابة الفجر
أكد أحمد المصلي مهاجم منتخب ليبيا الأسبق أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي أحد أفضل ٣ لاعبين في العالم.

وقال المصلي عبر برنامج البريمو بقناة ten إن صلاح مع المنتخب المصري يشبه ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين.

وأشار إلى أن صلاح يقدم مستويات كبيرة مع ليفربول ولكن تبقى مواجهة ليبيا في تصفيات كأس العالم مختلفة لأن المباريات الدولية تختلف عن الدوريات العالمية.

وأوضح أن منتخب ليبيا سيستفيد من مواجهة مصر على ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي الليبية يوم الاثنين المقبل حتى في غياب الجمهور لأن الملعب في صالح المنتخب الليبي.

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