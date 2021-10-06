هكذا احتفل الفنان أحمد حلمي باليوم العالمي للمُعلم

احتفل الفنان أحمد حلمي باليوم العالمي للمعلمين، وذلك عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وكتب أحمد حلمي قائلا "في اليوم العالمي للمدرس أحب أشكر كل مدرسين ابتدائي وإعدادي وخصوصا مدرسيني بتوع ثانوي لأنهم كانوا عشرة طويلة .. أستاذي المحترم اللي كان صديق قبل ما يكون أستاذ الأستاذ أحمد سعد عبدالله (بنها) مدرس الكيمياء"





ويحتفل باليوم العالمي للمعلمين في 5 أكتوبر سنويا، وهو بمثابة إحياء لذكرى توقيع التوصية المشتركة الصادرة عن منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في عام 1966 والمتعلقة بأوضاع المعلمين.