قطر تنظم بطولة ودية لكرة اليد بمشاركة السعودية والكويت

أعلن الاتحاد القطري لكرة اليد عن تنظيم بطولة قطر الدولية خلال الفترة من الأول حتى السابع من نوفمبر المقبل، وذلك بمشاركة الفريق القطري ومنتخبات السعودية والكويت وإيران.

وتقام منافسات البطولة على صالة الدحيل الرياضية، وتجرى منافساتها بنظام الدوري من دور واحد.

وتأتي هذه النسخة كإعداد للمنتخب القطري قبل المشاركة في البطولة الآسيوية العشرين لمنتخبات الرجال التي ستقام في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 18 وحتى 31 يناير/ كانون الثاني من العام المقبل، والمؤهلة لبطولة العالم المقررة في بولندا والسويد عام 2023.

ومن المقرر أن يعلن الإسباني فاليرو ريفيرا مدرب قطر قائمة العنابي المشاركة في البطولة عقب نهاية مباريات الدور الأول من الدوري والذي يختتم في 23 من الشهر الجاري، حيث يراقب مدرب العنابي اللاعبين من خلال مباريات بطولة الدوري لاختيار التشكيلة الأفضل.