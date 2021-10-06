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أسطورة كرة السلة الإسبانية يعلن اعتزاله

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 05:33 ص
باو جاسول
باو جاسول
وكالات

أعلن العملاق الإسباني باو جاسول، أسطورة كرة السلة اعتزاله اللعب على مستوى المحترفين، وقال إنه ترك اللعبة بعد مسيرة دامت 23 عاما.

 

وأبلغ جاسول (41 عاما) الصحفيين في مسرح ليسيو في برشلونة "أنا هنا لأبلغكم أني سأعتزل كرة السلة على مستوى المحترفين. هذا قرار صعب لكن بعد العديد من السنوات، فهذا قرار اتخذته بعناية".

 

وبدأ العملاق البالغ طوله 2.15 متر مسيرته على مستوى المحترفين في برشلونة قبل أن ينتقل إلى ممفيس جريزليز في دوري السلة الأمريكي.

 

وتوج جاسول بلقب الدوري الأمريكي مع لوس أنجليس ليكرز في 2009 و2010، وظهر في فريق كل النجوم 6 مرات.

 

ولعب جاسول لاحقا في شيكاجو بولز وسان أنطونيو سبيرز وقضى فترة قصيرة في ميلووكي باكس، إلى جانب 4 أشهر في بورتلاند تريل بليزرز، لكن الإصابة منعته من اللعب.

 

وعاد جاسول إلى برشلونة في وقت سابق من العام الجاري، وساعد نادي طفولته على إنهاء انتظار دام 7 سنوات للفوز بلقب الدوري الإسباني في يونيو/ حزيران الماضي.

 

وكان جاسول نجما في منتخب إسبانيا وقاد بلاده لميداليتين فضيتين في أولمبياد 2008 و2012، إلى جانب برونزية ألعاب 2016.

 

وتعافى جاسول من إصابة استمرت حوالي عامين وشارك في ألعاب طوكيو 2020، لكنه خاض آخر مباراة دولية عندما خسرت إسبانيا في دور الثمانية أمام الولايات المتحدة التي توجت باللقب بعد ذلك.

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