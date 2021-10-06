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موسيماني يوجه رسالة خاصة إلى محمد صلاح

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 07:01 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الرياضي

 

وجه موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، رسالة إلى النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر.

 

ونشر موسيماني منذ قليل مقطع فيديو من الحساب الرسمي لنادي ليفربول، حيث يظهر به جماهير الريدز وهم يهتفون باسم محمد صلاح.

 

وكتب موسيماني: "مو صلاح، شكرًا لك على القميص رقم 10 الذي أرسلته لي، أنا أشعر بالتواضع، أنت قدوة، وأمل للأطفال على مستوى العالم، ولقد أثبت أن ذلك أمر ممكن وقابل للتنفيذ".

 

ويتواجد محمد صلاح في الوقت الحالي في مصر من أجل المشاركة رفقة المنتخب الوطني في مباراتي ليببا المقبلتين، في إطار التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم في قطر 2022.

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