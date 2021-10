ووفق صحيفة ديلي ميل، المسلسل الجديد سيطرح بعنوان Washington Black، وهو مستوحى من رواية بالعنوان نفسه لـ Esi Edugyan.



وعرف ستيرلينج كي براون كواحد من النجوم الكبار لمسلسل this is us.



أعلنت ملجة فيرتي عن استعداد النجم الكبير ستيرلينج كي براون للدخول في مشروع درامي جديد من انتاج شبكة hulu.