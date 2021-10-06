18833 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الهند

أعلنت السلطات الصحية في الهند، تسجيل 18833 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و278 حالة وفاة.

وفي بيان لوزارة الصحى الهندية قالت فيه إن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفعت إلى 33.87 مليونا، وبلغ عدد الوفيات 449.538 حالة.

وقد أوضح وزير الصحة الهندي مانسوخ ماندافيا، في وقت سابق أن 70% من السكان البالغين قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس، حيث تجاوز إجمالي الجرعات المعطاة في جميع أنحاء البلاد 910 ملايين جرعة، مضيفا أن 25 % من السكان البالغين تلقوا الجرعتين.

وكانت الصحة الهندية أكدت على أن حملة التطعيم، التي تعد أداة لحماية الفئات السكانية الأكثر ضعفا في البلاد من فيروس كورونا، لا تزال تخضع لمراجعة منتظمة ومراقبة على أعلى مستوى.

وأطلقت الهند حملة التطعيم في جميع أنحاء البلاد في 16 يناير الماضي، حيث تم تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية خلال المرحلة الأولى من الحملة، فيما بدأت تطعيم الأشخاص فوق الـ60 عاما في مارس الماضي، ليتم توسيع الحملة لتشمل جميع الفئات فوق الـ18 عاما في مايو الماضي.