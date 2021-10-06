Advertisements

سبب مثير.. ميدو يكشف سر خلافه مع الحكم محمود البنا

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 09:38 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي

كشف أحمد حسام ميدو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة السابق، سر خلافه مع الحكم محمود البنا.

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "محمود البنا زعل مني جدًا، وكتب ضدي مذكرة أثناء تدريبي لنادي مصر المقاصة، بعدما طردني في مباراة فقلت له، عندي كتب كتاب بالليل عايزك تكتبهولي، مش عارف زعل ليه مع إنها شغلته".

وفي سياق آخر، أكد ميدو، "كارلوس كيروش مدير فني صاحب تاريخ كبير، ويجب علي الجميع الثقة فيه وتوفير كل الدعم له خلال الفترة المقبلة، ولدي تفاؤل بتحقيق الفوز أمام ليبيا في تصفيات كأس العالم".

أخبار تهمك

موسيماني يوجه رسالة خاصة إلى محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. خبر سار جديد للزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

وزير الكهرباء: من يتجاوز هذه القيمة سيدفع أكبر من استهلاكه (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. فلورنتينو بيريز يعلن موعد التعاقد مع مبابي

منذ حوالي 10 ساعة

إنريكي يرد بعنف على انتقادات اختيار تشكيلة إسبانيا

منذ أقل من ساعتين

"الصحة" ترد على أولياء الأمور: نسبة إصابات كورونا بين الأطفال ليست مقلقة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

منذ حوالي 16 ساعة

الإسماعيلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 17 ساعة

أحمد شوبير يزف خبرًا سيئًا إلى جماهير الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

نور عمرو دياب توضح طبيعة استقلالها عن والدها.. وتؤكد: "مبيصرفش عليا"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "فيسبوك" يعلن في بيان جديد سبب تعطل خدماته: تعديلات خاطئة

منذ يوم

مؤشر قوي يقرب الأهلي من " صفقة الموسم "

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول شروط التجديد

منذ حوالي 20 ساعة

سترلينج يحسم موقفه من الانضمام إلى برشلونة

منذ حوالي 14 ساعة

صفقة الزمالك الجديدة تقترب من الانتقال لفيوتشر

منذ ساعتين و 10 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:20 ص

"الصحة" ترد على أولياء الأمور: نسبة إصابات كورونا بين الأطفال ليست مقلقة

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

06:36 م

صفقة الزمالك الجديدة تقترب من الانتقال لفيوتشر

08:03 ص

إنريكي يرد بعنف على انتقادات اختيار تشكيلة إسبانيا

08:32 ص

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

03:21 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements