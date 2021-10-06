سبب مثير.. ميدو يكشف سر خلافه مع الحكم محمود البنا





كشف أحمد حسام ميدو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة السابق، سر خلافه مع الحكم محمود البنا.





وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "محمود البنا زعل مني جدًا، وكتب ضدي مذكرة أثناء تدريبي لنادي مصر المقاصة، بعدما طردني في مباراة فقلت له، عندي كتب كتاب بالليل عايزك تكتبهولي، مش عارف زعل ليه مع إنها شغلته".





وفي سياق آخر، أكد ميدو، "كارلوس كيروش مدير فني صاحب تاريخ كبير، ويجب علي الجميع الثقة فيه وتوفير كل الدعم له خلال الفترة المقبلة، ولدي تفاؤل بتحقيق الفوز أمام ليبيا في تصفيات كأس العالم".



