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إبراهيم نورالدين: لست على خلاف مع أحد وهذه تفاصيل أزمتي مع جريشة

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 09:39 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي

أكد إبراهيم نورالدين، أنه ليس على خلاف مع أحد في المنظومة الرئاسية في مصر، مشيرًا إلى أنه في حال وجدت أزمة فإنها ليست من جانبه.

وتابع إبراهيم نورالدين في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "أحد الأشخاص نقل حديث خاطئ منسوب لي لجهاد جريشة مما تسبب في أزمة بيننا، لكن عند اجتماعنا انتهت المشكلة وتأكدنا من عدم صدق تلك الأمور".

واستكمل، "أنا وجهاد جريشة نبتعد عن لقاءات الأندية البترولية بسبب طبيعة عملنا في قطاع البترول".

وكشف نورالدين، أنه سيكون هناك حكمًا مصريًا في كأس العالم النسخة القادمة، كما أنه سيتواجد حكمين ساحة مصريين، بالإضافة إلى اثنين مساعدين، واثنين لتقنية الـ VAR في كأس الأمم الإفريقية.

وذكر، "محمود البنا مش واخد حقه في التحكيم المصري، وأتعجب من حديث البعض عن تعرضه لمجاملات".

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