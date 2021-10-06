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وزير الري يتابع الحملات الموسعة لإزالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 09:40 ص
وزير الري
وزير الري
مصطفى الملاح
عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري إجتماعًا مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة موقف ازالة التعديات على المجاري المائية والموقف التنفيذي لمشروعات وأعمال الوزارة بمختلف المحافظات.

أعداد الإزالات المستهدفة بلغت 163 ألف حالة تقريبًا

واستعرض "عبد العاطي" أعمال ازالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه والمجاري المائية في غضون ستة أشهر، كما استعرض الموقف الحالي لحصر التعديات وحملات الإزالة الموسعة التى جاري تنفيذها فى جميع المحافظات، مؤكدًا أن أعداد الإزالات المستهدفة بلغت حوالي 163 ألف حالة تقع على مساحة8.275 مليون متر مربع، مشيرًا إلى أنه تم خلال اليوم الأول للحملات إزالة 863 حالة تعدى بمساحة تزيد عن 99 ألف متر مربع ولا تزال حملات الإزالة جارية بكافة المحافظات.

رفع درجة الاستعداد والجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الموجات الحالية لإزالة التعديات

وشدد "عبد العاطى" على كافة الأجهزة المعنية بالوزارة بالاستمرار فى رفع درجة الاستعداد والجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الموجات الحالية لإزالة التعديات، مع التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.

الوزارة عازمة على التصدي لكافة أشكال التعديات في مهدها

وأكد وزير الري أن الوزارة عازمة على التصدى لكافة أشكال التعديات في مهدها على نهر النيل والمجاري المائية وأملاك الري، بكافة إدارات الري والصرف والميكانيكا على مستوى الجمهورية وإزالتها الفورية، لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل وتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة الاستخدامات وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.

الاستمرار فى رفع حالة الاستنفار بجميع جهات الوزارة

كما وجه "عبد العاطى" خلال الاجتماع بالاستمرار فى رفع حالة الاستنفار بجميع جهات الوزارة استعدادًا لموسم الأمطار والسيول، والتأكيد على المرور الدوري لضمان جاهزية مخرات السيول ومنشآت الحماية من السيول لإستقبال المياه، وإزالة أي تعديات على المخرات بشكل فورى.

المشروع القومي لتأهيل الترع

وأضاف الوزير أنه تم إستعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع، موجهًا بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة بكافة المحافظات، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية، موجهًا بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقى بمختلف المحافظات، الأمر الذى يسمح بتحقيق تطوير شامل للمنظومة المائية.

مؤتمرات موسعة تم عقدها بمختلف محافظات الجمهورية

كما تم استعراض نتائج المؤتمرات الموسعة التى تم عقدها بمحافظات الجمهورية المختلفة بالتنسيق والتعاون المشترك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتفعيل القرار الوزاري المشترك رقم 161 لسنة 2021 بشأن تعميم نظم الري الحديث، مع التوجيه بزيادة المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلي والبنك الزراعي لتنفيذ مشروعات الري الحديث بمختلف المحافظات.
وزير الري يتابع الحملات الموسعة لإزالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية
وزير الري يتابع الحملات الموسعة لإزالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية
وزير الري يتابع الحملات الموسعة لإزالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية
وزير الري يتابع الحملات الموسعة لإزالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية

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