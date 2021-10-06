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موعد مباراة تشيلسي وبرينتفورد في الجولة الثامنة بالدوري الإنجليزي

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 09:40 ص
بوابة الفجر
اميرة فطيم
ينتظر عشاق كرة القدم مباراة قوية تجمع بين تشيلسي ونظيره برينتفورد، يوم السبت الموافق 16 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر، والساعة السابعة والنصف مساء، توقيت السعودية، والثامنة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات

ويعتلي تشيلسي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة، بعد مرور 7 جولات، حقق الفوز في 5 لقاءات، وتعادل في واحدة، وخسر في الأخرى.

وعلى الجانب الأخر يتواجد برينتفورد في المركز السابع من جدول ترتيب البطولة برصيد 12 نقطة، جمعها من 7 مواجهات، فاز في 3 مباريات، وتعادل في 3 مثلهم وخسر مباراة واحدة.

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