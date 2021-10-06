Advertisements

مقتل عدد من مقاتلي طالبان وإصابة آخرين في هجمات شرقي أفغانستان

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 09:47 ص
حركة طالبان
حركة طالبان
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء، بمقتل عدد من مقاتلي طالبان وإصابة آخرين في هجمات استهدفت مواقع تابعة للحركة شرقي أفغانستان.

 

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت أفغانستان احتداما في المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.

                                               

وقد أفادت وسائل إعلامية، في وقت سابق، بأن حركة طالبان سيطرت على عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان، ومدينة قندوز الرئيسية في شمال أفغانستان.

                       

 وكان مسلحو حركة "طالبان"، سيطروا في وقت سابق، على مدينة زرنج عاصمة الولاية، لتكون بذلك أول عاصمة تستولي عليها "طالبان" التي كثفت مؤخرا هجماتها في أنحاء البلاد.

الكلمات المفتاحية

هجمات مقاتلي طالبان طالبان أفغانستان

أخبار تهمك

نور عمرو دياب توضح طبيعة استقلالها عن والدها.. وتؤكد: "مبيصرفش عليا"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. خبر سار جديد للزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

صفقة الزمالك الجديدة تقترب من الانتقال لفيوتشر

منذ ساعتين و 10 دقيقة

موسيماني يوجه رسالة خاصة إلى محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

"الصحة" ترد على أولياء الأمور: نسبة إصابات كورونا بين الأطفال ليست مقلقة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

أحمد شوبير يزف خبرًا سيئًا إلى جماهير الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

الإسماعيلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. "فيسبوك" يعلن في بيان جديد سبب تعطل خدماته: تعديلات خاطئة

منذ يوم

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول شروط التجديد

منذ حوالي 20 ساعة

مؤشر قوي يقرب الأهلي من " صفقة الموسم "

منذ حوالي 19 ساعة

وزير الكهرباء: من يتجاوز هذه القيمة سيدفع أكبر من استهلاكه (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

إنريكي يرد بعنف على انتقادات اختيار تشكيلة إسبانيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

منذ حوالي 19 ساعة

سترلينج يحسم موقفه من الانضمام إلى برشلونة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. فلورنتينو بيريز يعلن موعد التعاقد مع مبابي

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

نائب أفغاني: مئات الجنود يستسلمون لحركة طالبان قرب قندوز شمالي البلاد

طالبان تسيطر على محطة إذاعية في قندهار

رويترز: مقاتلون من طالبان يدخلون العاصمة الأفغانية كابل

3 قتلى خلال مظاهرات مناهضة لطالبان في مدينة جلال أباد

مقتل شخص وإصابة 6 آخرين خلال تفريق طالبان محتجين في كابل

طالبان: لن نقبل بتأجيل موعد انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:20 ص

"الصحة" ترد على أولياء الأمور: نسبة إصابات كورونا بين الأطفال ليست مقلقة

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

06:36 م

صفقة الزمالك الجديدة تقترب من الانتقال لفيوتشر

08:03 ص

إنريكي يرد بعنف على انتقادات اختيار تشكيلة إسبانيا

08:32 ص

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

03:21 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements