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"أمطار رعدية".. اعرف حالة الطقس في السعودية اليوم

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 09:56 ص
بوابة الفجر
توفر بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الاربعاء الموافق 6-10-2021 في السعودية؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في السعودية

قال مركز الأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، إنه يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة قد تصل سرعتها الى أكثر من55 كم/ساعة تؤدي الى تدني من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

ويتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على منطقتي جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.

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