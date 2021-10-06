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بث مباشر.. السيسي يشهد الندوة التثقيفية "العبور إلى المستقبل"

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 10:02 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
رقية جمال
يقدم موقع "الفجر الإلكتروني" بثًا مباشرًا لفاعلية الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الرابعة والثلاثين "العبور إلى المستقبل" بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بنصر أكتوبر المجيد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

القوات المسلحة 
وتحتفل مصر والقوات المسلحة بمرور 48 عامًا على ذكرى نصر السادس من أكتوبر عام 1973، حينما عبر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة إلى الضفة الشرقية لقناة السويس، لاستعادة أغلى بقعة في الوطن.

نصر أكتوبر 
ويعد نصر أكتوبر أعظم انتصارات الأمة العربية في تاريخها الحديث حيث جسد أصالة شعب مصر وقواته المسلحة وعظمة ولائهم للوطن، فقد أعاد أبناء مصر أمام أعين الجميع تشكيل خريطة القوى في العالم، وأصبح الانتصار نقطة تحول كبرى في التاريخ.

الكلمات المفتاحية

ندوة تثقيفية القوات المسلحة العبور الى المستقبل السيسي

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