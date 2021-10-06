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موعد مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بالجولة الثامنة في الدوري الإنجليزي

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 10:01 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
يستضيف مانشستر سيتي فريق بيرنلي في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم السبت الموافق 16 من شهر أكتوبر الجاري على ملعب "الإتحاد" معقل السيتي في إطار الإسبوع الثامن من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان مانشستر سيتي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا، تعادل في مباراته الأخيرة أمام ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب، بهدفين لمثلهما في قمة الجولة السابعة من "البريميرلج" والتي أقيمت على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز.

على الجانب الآخر تعادل بيرنلي بدون أهداف مع نورويتش سيتي، لحساب مباراة الجولة السابعة والتي أقيمت على ملعب "تيرف مور".

ويدخل السيتي اللقاء وعينه على الثلاث نقاط، لتعويض النقاط التي فقدها في الجولة السابقة بعد تعادله أمام ليفربول، لضمان المنافسة على لقب الدوري الانجليزي.

ويسعى فريق بيرنلي للفوز في هذه المباراة وتحقيق أول انتصار له في الدوري هذا الموسم، حيث لعب 7 جولات لم يحقق الفوز في أي منها حتي الآن.

ويتواجد مانشستر سيتي في المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة حيث استطاع الفوز في 4 مبارايات وتعادل في إثنين وتلقى الخساره في واحدة حتى الآن.

بينما يتواجد بيرنلي في المركز ال18 برصيد 3 نقاط حيث تعادل في 3 مبارايات وتلقى الخساره في 4 أخرى ولم يستطيع الفوز حتى الآن في مسابقة الدوري.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شبكة قنوات beIN Sports الناقل الحصري للدوري الإنجليزي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

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