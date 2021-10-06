طقس البحرين.. ضباب خفيف في بعض المناطق

توفر بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الاربعاء الموافق 6-10-2021 في البحرين؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.





حالة الطقس في البحرين





أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون ضباب خفيف في بعض المناطق خلال الصباح ويتحول إلى حسن بوجه عام خلال النهار.



