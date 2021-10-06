"غبار نهارا ورطب ليلا".. حالة الطقس في الإمارات اليوم

توفر بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الاربعاء الموافق 6-10-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.





حالة الطقس في الإمارات





توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غائما جزئيا ومغبرا أحيانا، وتظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر.



