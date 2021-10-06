Advertisements

أجواء خريفية وطقس مائل للحرارة.. اعرف تفصيل حالة الطقس اليوم

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 10:05 ص
بوابة الفجر
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر 2021، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء.

وتتوقع الأرصاد أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار جنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتشهد البلاد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء، تسجل القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.

أخبار تهمك

سترلينج يحسم موقفه من الانضمام إلى برشلونة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. خبر سار جديد للزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

أحمد شوبير يزف خبرًا سيئًا إلى جماهير الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

"الصحة" ترد على أولياء الأمور: نسبة إصابات كورونا بين الأطفال ليست مقلقة

منذ حوالي 3 ساعات

الإسماعيلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

منذ حوالي 19 ساعة

وزير الكهرباء: من يتجاوز هذه القيمة سيدفع أكبر من استهلاكه (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

نور عمرو دياب توضح طبيعة استقلالها عن والدها.. وتؤكد: "مبيصرفش عليا"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول شروط التجديد

منذ حوالي 20 ساعة

إنريكي يرد بعنف على انتقادات اختيار تشكيلة إسبانيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. فلورنتينو بيريز يعلن موعد التعاقد مع مبابي

منذ حوالي 10 ساعة

موسيماني يوجه رسالة خاصة إلى محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة الزمالك الجديدة تقترب من الانتقال لفيوتشر

منذ ساعتين و 14 دقيقة

مؤشر قوي يقرب الأهلي من " صفقة الموسم "

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. "فيسبوك" يعلن في بيان جديد سبب تعطل خدماته: تعديلات خاطئة

منذ يوم
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:20 ص

"الصحة" ترد على أولياء الأمور: نسبة إصابات كورونا بين الأطفال ليست مقلقة

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

06:36 م

صفقة الزمالك الجديدة تقترب من الانتقال لفيوتشر

08:03 ص

إنريكي يرد بعنف على انتقادات اختيار تشكيلة إسبانيا

08:32 ص

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

03:21 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements