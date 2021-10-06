السيسي يقدم التحية لأحد أبطال نصر أكتوبر المجيد

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، فور وصوله مقر انعقاد الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الرابعة والثلاثون "العبور الي المستقبل"، على تقديم التحية لأحد أبطال حرب اكتوبر، الفريق عبد ربه النبي حافظ.



وفي لافتة إنسانية، توجه الرئيس إلى مكان تواجد الفريق عبد ربه النبي حافظ، لتقديم التحية والتهنئة له بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد.



ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الرابعة والثلاثون "العبور الي المستقبل" بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بنصر أكتوبر المجيد.



وتحتفل مصر والقوات المسلحة بمرور 48 عامًا على ذكرى نصر السادس من أكتوبر عام 1973، حينما عبر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة إلي الضفة الشرقية لقناة السويس، لاستعادة أغلى بقعة في الوطن.



ويعد نصر أكتوبر أعظم انتصارات الأمة العربية في تاريخها الحديث حيث جسد أصالة شعب مصر وقواته المسلحة وعظمة ولائهم للوطن، فقد أعاد أبناء مصر أمام أعين الجميع تشكيل خريطة القوى في العالم، وأصبح الانتصار نقطة تحول كبرى في التاريخ.

