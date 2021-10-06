بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة من الأربعاء 6 أكتوبر 2021 إلى الأحد المقبل

ننشر لكم متابعينا الكرام في السطور التالية، بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة من اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021 إلى الأحد المقبل:

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 6 أكتوبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 29 درجة الصغرى 20 درجة

السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 25 درجة

شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 22 درجة





درجات الحرارة المتوقعة الخميس 7 أكتوبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 20 درجة

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 25 درجة

شمال الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 22 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 8 أكتوبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 20 درجة

السواحل الشمالية العظمى 28 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 25 درجة

شمال الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 23 درجة

درجات الحرارة المتوقعة السبت 9 أكتوبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 20 درجة

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 25 درجة

شمال الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 23 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 10 أكتوبر

القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 20 درجة

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 25 درجة

شمال الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 23 درجة