موعد مباراة بالميراس ضد فلامينجو في نهائي كأس كأس الليبرتادوريس

تأهل فريق فلامينجو البرازيلي للمباراة النهائية ببطولة ​كوبا ليبرتادوريس​ لكرة القدم عقب فوزه على برشلونة جواياكويل الإكوادوري 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء الماضي.





وحجز بالميراس، الذى سبق له التتويج بكأس ليبرتادوريس بطاقة التأهل كى يخوض سادس نهائى له، بعد أن سجل هدف التعادل خارج أرضه، مستفيدا من التعادل السلبى على ملعبه فى مباراة الذهاب.





وينتظر بالميراس فى نهائي كأس ليبرتادوريس الذى يقام في 27 نوفمبر المقبل بملعب المئوية في مونتفيديو، الفائز من نصف النهائى الآخر الذى يجمع فلامنجو البرازيلى وبرشلونة الإكوادورى.





وكان التقي بالميراس البرازيلي، مع النادي الأهلي المصري، في لقاء تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة.



