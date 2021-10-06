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مفيد شهاب يوضح لماذا لجأت مصر للتحكيم الدولي بعد نصر أكتوبر 1973 (فيديو)

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 11:07 ص
سمير فرج
سمير فرج
رقية جمال
قال الدكتور مفيد شهاب، عضو هيئة الدفاع عن طابا، إن مصر لجأت للتحكيم الدولي بعد نصر أكتوبر 1973؛ لكونها لم تكن على استعداد أبدًا أن تفرط في شبر واحد من أرضها.

وأضاف "شهاب"، خلال كلمته على هامش الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الرابعة والثلاثون "العبور الي المستقبل"، اليوم الأربعاء، أن طبقًا لاتفاقية السلام كان يفترض أن تنسحب إسرائيلي للحدود الدولية لمصر يوم 25 إبريل عام 1982، ولكن إسرائيل ماطلت في الانسحاب من بعض المواقع الهامة، وحاولت تغيير المواقع الحقيقية لعلامات الحدود لاكتساب بعض المناطق الاستراتيجية الهامة، وكان ضروري الدخول في مفاوضات لإقناعهم بالانسحاب ولكن دون جدوى.

وتابع عضو هيئة الدفاع عن طابا، أننا طلبنا اللجوء للتحكيم الدولي طبقًا لاتفاقية السلام، وبدأت معركة قانونية طويلة وعمل الجميع بهمة لجمع المستندات والخرائط والمراسلات، وتم الدخول في مفاوضات انتهت بإبرام مشارطة أو اتفاق التحكيم، لتحديد المحكمين وإجراءات التحكيم، ومعاينة مواقع الحدود.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الرابعة والثلاثون "العبور الي المستقبل" بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بنصر أكتوبر المجيد.

وتحتفل مصر والقوات المسلحة بمرور 48 عامًا على ذكرى نصر السادس من أكتوبر عام 1973، حينما عبر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة إلي الضفة الشرقية لقناة السويس، لاستعادة أغلى بقعة في الوطن.

ويعد نصر أكتوبر أعظم انتصارات الأمة العربية في تاريخها الحديث حيث جسد أصالة شعب مصر وقواته المسلحة وعظمة ولائهم للوطن، فقد أعاد أبناء مصر أمام أعين الجميع تشكيل خريطة القوى في العالم، وأصبح الانتصار نقطة تحول كبرى في التاريخ.

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نصر 1973 عبور 6 اكتوبر القوات المسلحة العبور الى المستقبل العبرو 6 اكتوبر

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