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التعليم: تخصيص أول حصة في العام الدراسي للحديث عن انتصار حرب أكتوبر

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 11:10 ص
خطاب وزارة التعليم للمديريات
خطاب وزارة التعليم للمديريات
ريما خليفة
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا هاما وعاجلا تم تعميمه على جميع المديريات التعليمية، وذكر قطاع التعليم العام فى خطابه الموجه للمديريات: "يسعدنا أن نهدى لسيادتكم أسمي الامتنان والسداد وكل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الدراسي الجديد وبمناسبة الاحتفالات الخاصة بانتصارات أكتوبر المجيدة وفى هذا الإطار قد ورد إلينا خطاب اللواء أ.ح عماد أحمد زكى قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكرى والخاص بالتنسيق مع الوزارة لتنفيذ المحاضرة الأولى للطلاب بجميع المدارس بجميع المراحل الدراسية يوم الأحد الموافق 10 أكتوبر لعام 2021 وتكون المحاضرة عن انتصارات أكتوبر.

وزارة التربية والتعليم
وأضافت وزارة التربية والتعليم فى خطابها: "لابد من التحدث أيضًا عن فضل الشهادة ودور القوات المسلحة وإفادتنا بتقرير عن ما سيتم بشان تنفيذ هذا النشاط".

الكلمات المفتاحية

قطاع التعليم ذكرى نصر أكتوير القوات المسلحة العام الدراسي الجديد التعليم

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