أسعار حلاوة المولد النبوي الشريف 2021 بالأسواق

ننشر لكم في السطور التالية، أسعار حلاوة المولد النبوى الشريف 2021 بالأسواق، حيث شهدت أسعار حلاوة المولد النبوي استقرارا هذا العام مقارنة بالعام الماضي، والأصناف التي تحتوي على مكسرات مستوردة ارتفعت ارتفاعا طفيفا، ومن هنا إليكم أسعر حلاوة المولد، وفقا للأسعار الرسمية في القاهرة والجيزة:





أسعار علب حلاوة المولد

- يتراوح متوسط سعر العبوات في السوق بين 50 لـ 1500 جنيها

- تحتوي العبوات من 50 جنيها وبها 10 قطع متنوعة إلى 1500 جنيه بها أكثر من 200 قطعة متنوعة.

- يتواجد بالأسوق علب بـ65 جنيها بها 17 قطعة

- يتواجد بالأسواق علب بـ450 جنيها بها 120 قطعة.

- يتواجد علب بـ550 جنيها بها 65 قطعة من الأنواع الفاخرة حيث تتضمن فسدق وبدقية وبسيمة ولديدة.

- يوجد علبة بـ900 جنيه بها 85 قطعة من أصناف فاخرة.

حلاوة المولد 2021.. أسعار القطع

- أسعار القطع تبدأ من 2 جنيه وهي الفولية وتصل إلى 55 جنيها للفسدقية الكبيرة.

- الحمصية الصغيرة بـ4 جنيهات

- الملبن الجيلي بـ7.5 جنيه

- الملبن السادة بـ 7.5

- دمية البندق الصغيرة 10 جنيهات

- الفسدق بـ15 جنيها

- ملبن المكسرات بـ20 جنيها

- علف الفول الكبير بـ 20 جنيها

- اللديدة 25 جنيها

باكت البندق بـ35 جنيها

- باكت الكاشو بـ 45 جنيها

- باكت اللوز بـ40 جنيها

- بالنسبة للحصان يبدأ من 15 جنيها وتصل إلى 100 جنيه.

- تأتي العروسة بسعر يبدأ من 20 جنيها حتى 120 جنيها.