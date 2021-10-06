الشرطة الألمانية تداهم شبكة متطرفة يشتبه بتورطها في عمليات غسيل أموال

داهمت الشرطة الألمانية، اليوم الأربعاء، شبكة متطرفة يشتبه بتورطها في عمليات غسيل أموال ونقل ملايين اليوروهات من المكاسب غير المشروعة إلى تركيا وسوريا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أعلن مكتب المدعي العام الاتحادي في ألمانيا، أن الشرطة داهمت منزلي اثنين يحتمل أن يكونا متواطئين مع جهاديين أطلقوا النار عشوائيا وأسقطوا قتلى في فيينا.

وأضاف المكتب في بيان رسمي أصدره، جاء فيه: "الشرطة فتشت منزل بلينور إس. وهو من جمهورية كوسوفو ومنزل الألماني دريلون جي. اللذين يشتبه في أنهما لم يبلغا عن هجوم يعلمان بالتخطيط له".