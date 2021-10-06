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عاجل.. استشهاد ضابطين ومقتل عنصر جنائي في الإسماعيلية
الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 11:10 ص
كشفت مصادر أمنية، عن وقوع اشتباكات مسلحة مع أحد العناصر الجنائية المسجلة مع رجال الشرطة والعمليات الخاصة بمحافظة لإسماعيلية، وذلك خلال محاولة ضبطه.
وأكدت، أن الاشتباك أسفر عن استشهاد ضابطين ومقتل العنصر الجنائي.
وقالت المصادر، إن الاشتباكات وقعت بمجرد وصول القوات، حيث فوجئت بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري كان بحوزة العنصر الجنائي، وإن الأجهزة الأمنية نجحت في احتواء الموقف ومبادلة العنصر تبادل إطلاق النار حتى تم ضبطه.