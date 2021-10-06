عاجل.. استشهاد ضابطين ومقتل عنصر جنائي في الإسماعيلية

كشفت مصادر أمنية، عن وقوع اشتباكات مسلحة مع أحد العناصر الجنائية المسجلة مع رجال الشرطة والعمليات الخاصة بمحافظة لإسماعيلية، وذلك خلال محاولة ضبطه.





وأكدت، أن الاشتباك أسفر عن استشهاد ضابطين ومقتل العنصر الجنائي.



