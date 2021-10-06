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ضبط 6791 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 11:24 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إيريني صفوت
تواصل الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 6791 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:(2582) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(205) مخالفة السير بدون تراخيص و(8) دراجات نارية مخالفة، و(41) مخالفة موقف عشوائى، و(48) مخالفة شروط الترخيص.

إجراءات قانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

الكلمات المفتاحية

مخالفات مرورية المرور السرعة المقررة 24 ساعة

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