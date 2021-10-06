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ضبط ٩٧٢٦ شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 11:26 ص
كمامات-أرشيفية
كمامات-أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عدد 9726 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وضبط 246 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير 925 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.

كمامات واقية 
ويأتي ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.. 

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كورونا كمامات واقية الداخلية الأمن إجراءات احترازية

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