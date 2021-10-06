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السعودية تسمح لـ4 فئات بالسفر مباشرة لأراضيها وتطعيمهم خلال مدة الحجر

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 11:27 ص
السعودية
السعودية
مارينا بشارة
كشف مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، أن وزارة الداخلية السعودية بدأت السماح لبعض الفئات بالقدوم بشكل مباشر إلى المملكة من الدول التى يتطلب القدوم منها بقضاء 14 يوما خارجها قبل الدخول إلى السعودية على أن يطبق عليهم الحجر المؤسسى، ويتم أخذ اللقاح خلال مدة الحجر.

وأوضح الملحق العمالى أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، فى بيان، أن هذا القرار يرفع تعليق سفر المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا إلى البحرين، مشيرا إلى أن الفئات المشمولة بالقرار هم: أعضاء هيئة التدريس، والمعلمون والمعلمات في التعليم العام، والهيئة التدريبية في معاهد التدريب، وطلاب المنح.

تطبيق الحجر المؤسسي

واستثنى القرار مـن تطبيق الحجر المؤسسي من تلقوا جرعة أو اسـتكملوا تلقى جرعات اللقاح داخل المملكة، على أن يشمل ذلـك مرافقي تلك الفئات وعائلاتهم، والعاملين في القطاعين العام والخاص، مع تطبيق الاشتراطات المعلنة لسفر المواطنين سابقًا.

ويأتى ذلك فى إطار متابعة أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

الكلمات المفتاحية

مصر فيروس كورونا القوات المسلحة السعودية

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