الأحزاب السياسية تخاطب الشيوخ ببمثليها في الهيئات البرلمانية

كشف المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن عددا من الأحزاب السياسية خاطبت المجلس بممثليها في الهيئات البرلمانية.



جاء ذلك خلال ترأسه أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، معلنا أن حزب الشعب الجمهوري، اختار النائب حازم عمر، رئيسا للهيئة البرلمانية، وباهي غازي نائبا له.



كما أعلن أن النائب السيد عبد العال ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشيوخ، أما حزب المؤتمر فقد اختار الربان عمر المختار صميدة رئيسا للهيئة البرلمانية.



وأشار إلى أنه تم اختيار النائبة سلوى إبراهيم الحداد، ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وسامح السادات نائبا



وافتتح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، وتم إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية وفتح الباب لإجراء انتخابات هيئات المكاتب.



ونظمت المادة (43) آلية إجراء انتخابات اللجان النوعية للشيوخ، حيث أقرت انتخاب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.



وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات الأعضاء المجلس.







وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان النوعية



وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المترشحين بالتزكية.



ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.