موعد مباراة باريس سان جيرمان المقبلة في الدوري الفرنسي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لخوض مواجهة نظيره نادي انجير ضمن مباريات الجولة العاشرة.





تقام مباراة باريس سان جيرمان ضد انجير ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز يوم الجمعة الموافق 15 أكتوبر فى لقاء قوي بين الفريقين فى تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.





وكان باريس سان جيرمان خسر أمام ستاد رين ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي بهدفين دون رد فى مفاجأة كبري بالدوري الفرنسي.





ويذكر أن باريس سان جيرمان فى المركز الأول برصيد 24 نقطة بينما انجير فى المركز الرابع برصيد 16 نقطة.



