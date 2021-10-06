Advertisements

موعد مباراة باريس سان جيرمان المقبلة في الدوري الفرنسي

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 11:30 ص
بوابة الفجر
محمود دياب
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لخوض مواجهة نظيره نادي انجير ضمن مباريات الجولة العاشرة.

تقام مباراة باريس سان جيرمان ضد انجير ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز يوم الجمعة الموافق 15 أكتوبر فى لقاء قوي بين الفريقين فى تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.

وكان باريس سان جيرمان خسر أمام ستاد رين ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي بهدفين دون رد فى مفاجأة كبري بالدوري الفرنسي.

ويذكر أن باريس سان جيرمان فى المركز الأول برصيد 24 نقطة بينما انجير فى المركز الرابع برصيد 16 نقطة.

أخبار تهمك

صفقة الزمالك الجديدة تقترب من الانتقال لفيوتشر

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة" ترد على أولياء الأمور: نسبة إصابات كورونا بين الأطفال ليست مقلقة

منذ حوالي 4 ساعات

مؤشر قوي يقرب الأهلي من " صفقة الموسم "

منذ حوالي 20 ساعة

حوار مثير.. السيسي لـ قائد كتيبته: محظوظ إني خدمت مع سيادتك

منذ أقل من نصف ساعة

أحمد شوبير يزف خبرًا سيئًا إلى جماهير الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

سترلينج يحسم موقفه من الانضمام إلى برشلونة

منذ حوالي 16 ساعة

نور عمرو دياب توضح طبيعة استقلالها عن والدها.. وتؤكد: "مبيصرفش عليا"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. خبر سار جديد للزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول شروط التجديد

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

منذ حوالي 17 ساعة

الإسماعيلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 19 ساعة

إنريكي يرد بعنف على انتقادات اختيار تشكيلة إسبانيا

منذ حوالي 3 ساعات

كيروش يستقر على تشكيل مصر المنتظر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. "فيسبوك" يعلن في بيان جديد سبب تعطل خدماته: تعديلات خاطئة

منذ يوم

عاجل.. استشهاد ضابطين ومقتل عنصر جنائي في الإسماعيلية

منذ 35 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:10 ص

عاجل.. استشهاد ضابطين ومقتل عنصر جنائي في الإسماعيلية

"الصحة" ترد على أولياء الأمور: نسبة إصابات كورونا بين الأطفال ليست مقلقة

07:20 ص

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

06:36 م

كيروش يستقر على تشكيل مصر المنتظر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

10:30 ص

حوار مثير.. السيسي لـ قائد كتيبته: محظوظ إني خدمت مع سيادتك

11:22 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements