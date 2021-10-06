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السيسي: هنرد جميل سيناء علينا بالبناء والتنمية

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 11:33 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
رقية جمال
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن أهالي سيناء كان لهم دور كبير في نصر أكتوبر كجزء من شعب مصر، موضحًا أن الدولة المصرية لم تستطع في وقت من الأوقات أن تقوم بواجبها مع سيناء، ولكننا نحاول رد جميل أهل سيناء على مصر بأكملها.

تنمية سيناء
وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الرابعة والثلاثين "العبور إلى المستقبل"، اليوم الأربعاء، أن أهل سيناء قدموا كل الدعم وعرضوا حياتهم لخطر حقيقي حتى تعود سيناء لمصر وأهلها في فترة من أقسى الفترات.

وتابع الرئيس السيسي، أننا تأخرنا 30 عاما في دعم سيناء، وسوف نتجاوز هذ الفترة وكأن سيناء يتم تعميرها منذ 30 عاما، مضيفًا للدكتورة ياسمين، الفتاة السيناوية التي توفيت أسرتها في مسجد الروضة،: "مش بس الناس في سيناء دفعوا ثمن الإرهاب، ولكن كل أسرة مصرية قدمت شهيد أو مصاب في جميع أنحاء الجمهورية، وحتى الآن مازلنا نقدم شهداء حتى نتخلص من الإرهاب: "لا تتألمي من قدر الله فينا واطمني لقدر الله فينا بأيدينا ستعود سيناء لأفضل مما كانت، عمر الشر مهما كانت قوته يقدر يهزم الخير، فالشر استثناء والخير هو القاعدة، وربنا يقدرنا نرد جميل سيناء بالبناء والتنمية".

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الرابعة والثلاثين "العبور إلى المستقبل" بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بنصر أكتوبر المجيد.

القوات المسلحة 
وتحتفل مصر والقوات المسلحة بمرور 48 عامًا على ذكرى نصر السادس من أكتوبر عام 1973، حينما عبر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة إلى الضفة الشرقية لقناة السويس، لاستعادة أغلى بقعة في الوطن.

ويعد نصر أكتوبر أعظم انتصارات الأمة العربية في تاريخها الحديث حيث جسد أصالة شعب مصر وقواته المسلحة وعظمة ولائهم للوطن، فقد أعاد أبناء مصر أمام أعين الجميع تشكيل خريطة القوى في العالم، وأصبح الانتصار نقطة تحول كبرى في التاريخ.

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ندوة تثقيفية سيناء تنمية سيناء القوات المسلحة العبور الى المستقبل السيسي

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