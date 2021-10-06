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مصر للطيران تجدد اعتماد شهادة الايزاجو الدولية على المقر الرئيسى بالقاهرة

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 11:33 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
مارينا بشارة
أعلنت شركة مصر للطيران، عن تجديد إعتماد شهادة الإيزاجو الدولية علي المقر الرئيسي بالقاهرة والتي اختتمت أعمالها أمس الثلاثاء، وذلك في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني والشركة القابضة لمصر للطيران بتطوير ورفع كفاءة الأداء فى كافة أنشطة الشركات والهيئات التابعة لها بما يتواكب مع مكانة قطاع الطيران المدني المصري.

وتوجه الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بالتهنئة للعاملين وفريق عمل الإيزاجو لما بذلوه من جهد في معاونة لجنة التفتيش التابعة للإتحاد الدولي للنقل الجوي الأياتا بتجديد إعتماد شهادة الإيزاجو الدولية علي المقر الرئيسي بالقاهرة، مؤكدا أن هذه الاعتمادات الدولية تساهم في جذب المزيد من عملاء مصر للطيران من شركات الطيران الأجنبية والعربية لتقديم الخدمة لهم.

إعتماد شهادة الإيزاجو الدولية
وشهد الطيار حسن منير مساعد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران الجلسة الختامية لإعلان لجنة التفتيش والمراجعة منح شركة مصر للطيران تجديد إعتماد شهادة الإيزاجو الدولية علي المقر الرئيسي بالقاهرة دون نقاط عدم تطابق وذلك بحضور لفيف من قيادات مصر للطيران.

وشملت المراجعات إدارة الخدمة الأرضية والمحطة والخدمة الأمنية والشحن الجوي وتحميل البضائع وإجراءات السلامة والجودة.

وقال الطيار محمد جلال رئيس قطاع السلامة والجودة بمصر للطيران، أن برنامج مراجعات ال ISAGO هو برنامج خاص بالإتحاد الدولي للنقل الجوي الأياتا بدأ منذ عام 2008 لمنح شهادة الإيزاجو لمقدمى الخدمة الأرضية فى المطارات من خلال مراجعة وتقييم مدى تحقق متطلبات السلامة أثناء تقديم الخدمة الأرضية للطائرات.

ويهدف البرنامج الى رفع معدلات السلامة والجودة والأمن داخل المطارات وتقليل الحوادث وتقليل تكلفة المراجعات وتعد مصر للطيران وشركاتها التابعة من أوائل الشركات العالمية فى الحصول على شهادة الإيزاجو منذ عام 2008 بدون نقاط عدم تطابق ويتم تجديد الإعتماد كل سنتين.

وتشارك مصر للطيران في هذه المراجعة من خلال انشطة شركات الخدمات الأرضية، الخطوط الجوية، الشحن الجوي، الشركة القابضة (قطاع السلامة والجودة & قطاع الأمن).

جدير بالذكر أن محطة مصر للطيران للخدمات الأرضية بمطاري برج العرب والغردقة قد حصلت أيضا علي تجديد إعتماد شهادة الايزاجو الشهر الماضي، كما تستقبل محطة مصرللطيران للخدمة الأرضية بمطار شرم الشيخ فريق المراجعة اعتبارا من غد لإنهاء إجراءات تجديد إعتماد شهادة الايزاجو الدولية.

مصر للطيران تجدد اعتماد شهادة الايزاجو الدولية على المقر الرئيسى بالقاهرة
مصر للطيران تجدد اعتماد شهادة الايزاجو الدولية على المقر الرئيسى بالقاهرة
مصر للطيران تجدد اعتماد شهادة الايزاجو الدولية على المقر الرئيسى بالقاهرة
مصر للطيران تجدد اعتماد شهادة الايزاجو الدولية على المقر الرئيسى بالقاهرة

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