القوى العاملة تهنئ وزير الدفاع بذكرى نصر أكتوبر

قدم محمد سعفان وزير القوى العاملة، التهنئة للفريق أول محمد أحمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعون لانتصار السادس من أكتوبر المجيد 1973، والذي حقق فيه أبناء القوات المسلحة بطولات خالدة سطرت في تاريخ الدولة المصرية بحروف من ذهب، وقدموا تضحيات جمة من أجل إعلاء راية الوطن، فكانوا خير قدوة للبسالة والنضال.



وقال وزير القوي العاملة خلال برقيته: " إن الشعب المصري بأكمله يفخر بذكرى هذا اليوم المجيد، يوم العزة والكرامة، واسترداد تراب وطننا الغالي والنفيس.



القوات المسلحة



وأعرب الوزير عن عميق فخره واعتزازه بدور القوات المسلحة الرائد في الحفاظ على تراب وطننا، داعيًا الله عز وجل أن يديمهم حماة للشعب المصري، ودافعًا لاستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة ".