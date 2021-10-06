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"ليش يوسف مع زهرة" هكذا روجت نادين نسيب عن حلقتها الأخيرة من مسلسلها "صالون زهرة"

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 12:59 م
نادين نسيب وطوني عيسى
نادين نسيب وطوني عيسى
أروي حمدي
روجت الفنانة نادين نسيب عن حلقتها الأخيرة في مسلسلها الجديد "صالون زهرة" عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


نشرت نادين صورة جديدة لها وعلقت عليها قائلة "الليلة أخر حلقة في صالون زهرة ليش يوسف مع زهرة شو عم بصير مش عم اتدكر الليلة الليلة ياويلي شو بدة يصير بس الخبرية الأحلي أنه راح يرجع ينعرض المسلسل على التلفزيون أبتداء من ١٠ أكتوبر على mbc4 على الساعة ١٠ مساء بتوقيت السعودية".


يذكر أن مسلسل "صالون زهرة" من بطولة نادين نسيب، معتصم النهار، طوني عيسي، لين غرة، رشا بلال، أنجو ريحانه، ومن إخراج جو بوعيد، تأليف نادين جابر.

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طوني عيسى زهرة الفنانة نادين نسيب الفنان معتصم النهار الفجر الفني

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