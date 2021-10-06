ماجد الكدواني ينتهي من تصوير مسلسله الجديد "موضوع عائلي"

انتهي الفنان ماجد الكدواني من تصوير مسلسله الجديد بعنوان "موضوع عائلي" ومن المقرر عرضه على منصه شاهد الإلكترونية وهو من تأليف كريم يوسف ومحمد عز، إخراج أحمد الجندي.







ينتمي مسلسل "موضوع عائلي" للأعمال ذات الـ 10 حلقات، ويدور المسلسل في إطار اجتماعي يمتزج بالكوميديا.





مسلسل "موضوع عائلي" من بطولة ماجد الكدواني، شرين رضا، محمد شاهين، إيناس كامل، صبري فواز، رنا رئيس والمسلسل من إنتاج أحمد الجنايني.