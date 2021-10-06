Advertisements

ماجد الكدواني ينتهي من تصوير مسلسله الجديد "موضوع عائلي"

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 01:00 م
ماجد الكدواني
ماجد الكدواني
أروي حمدي
انتهي الفنان ماجد الكدواني من تصوير مسلسله الجديد بعنوان "موضوع عائلي" ومن المقرر عرضه على منصه شاهد الإلكترونية وهو من تأليف كريم يوسف ومحمد عز، إخراج أحمد الجندي.



ينتمي مسلسل "موضوع عائلي" للأعمال ذات الـ 10 حلقات، ويدور المسلسل في إطار اجتماعي يمتزج بالكوميديا.


مسلسل "موضوع عائلي" من بطولة ماجد الكدواني، شرين رضا، محمد شاهين، إيناس كامل، صبري فواز، رنا رئيس والمسلسل من إنتاج أحمد الجنايني.

الكلمات المفتاحية

موضوع عائلي منصه شاهد الإلكترونية الفنانة شرين رضا الفنان ماجد الكدواني الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يتجه لشكوى اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية لكرة اليد

منذ ساعة الا ربع

"الصحة" ترد على أولياء الأمور: نسبة إصابات كورونا بين الأطفال ليست مقلقة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يستقر على بديل قفشة أمام بطل النيجر

منذ أقل من نصف ساعة

كان قائدًا لكتيبة "السيسي".. من هو اللواء سمير فرج؟

منذ أقل من ساعة

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول شروط التجديد

منذ يوم

أسماء نارية.. التشكيل المتوقع لمباراة إيطاليا وإسبانيا

منذ نصف ساعة

عاجل.. خبر سار جديد للزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم للأندية

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. استشهاد ضابطين ومقتل عنصر جنائي في الإسماعيلية

منذ ساعتين و 9 دقيقة

مؤشر قوي يقرب الأهلي من " صفقة الموسم "

منذ حوالي 22 ساعة

كيروش يستقر على تشكيل مصر المنتظر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

منذ ساعتين و 49 دقيقة

الإسماعيلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

منذ حوالي 22 ساعة

سمير فرج يكشف تفاصيل عن حياة السيسي العسكرية.. والرئيس: العين متعلاش عن الحاجب (فيديو)

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

ماجد الكدواني يقتحم عالم المنصات بمسلسل "موضوع عائلي"

تغيير اسم مسلسل ماجد الكداونى لـ "ولاد ناس" بدلاً من "موضوع عائلي"

وفاء صادق تنضم لقائمة أبطال مسلسل "ولاد ناس" مع ماجد الكدواني

ماجد الكدواني ولقاء سويدان في كواليس مسلسل "ولاد ناس"

شيرين رضا تصور دروها في "موضوع عائلي" مع ماجد الكدواني

شيرين رضا تشارك في مسلسل "موضوع عائلي"مع ماجد الكدواني

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:48 ص

سمير فرج يكشف تفاصيل عن حياة السيسي العسكرية.. والرئيس: العين متعلاش عن الحاجب (فيديو)

عاجل.. موسيماني يستقر على بديل قفشة أمام بطل النيجر

12:55 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم للأندية

12:02 م

عاجل.. استشهاد ضابطين ومقتل عنصر جنائي في الإسماعيلية

11:10 ص

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

06:36 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements