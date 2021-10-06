Advertisements

كيف واجه المصريون أسلحة إسرائيل الكيميائية؟.. أحد أبطال أكتوبر يوضح (فيديو)

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 12:33 م
ارشيفية
ارشيفية
رقية جمال
تحدث اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، عن تفاصيل مشاركته في ملحمة أكتوبر المجيدة وتدريب الجنود على كيفية ارتداء الأقنعة وكيفية مواجهتهم أي أسلحة كيميائية من العدو الإسرائيلي.

وقال "الشهاوي"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، إنه كان هناك معدات لكل فرد خلال حرب أكتوبر يطلق عليها مهمات الوقاية الفردية، وهو القناع الواقي، معقبًا: "لو العدو استخدم غاز كنا بنعد لحد 8 ثواني فقط ونلبسه".

وأوضح مستشار كلية القادة والأركان، أن ذلك القناع كان متطورا أكثر من القناع الطبي، حيث كان يقي من جميع الغازات وأنواعها، حتي الغبار الذرى والمواد البيولوجية، مضيفًا: "الجندي كان بيقدر يكتم نفسه في 8 ثواني، وبالتالي لا تؤثر أي غازات، كما أن الجندي يستطيع أن يقاتل في ظل استخدام العدو تلك الأسلحة، إضافة إلى ارتداء البدلة الواقية لأفراد الاستطلاع والأفراد الذين يقومون بمهمات خطرة".

وتابع، أن هناك مهمة كبيرة جدا قامت بها القوات في حرب أكتوبر ضد العدو الإسرائيلي، وهي الاستيلاء على النقاط القوية، حيث كان هناك 31 نقطة قوية، وكل نقطة على مساحة 4 آلاف متر مربع، أي فدان مجهزة تحت الأرض.. وفى 6 أكتوبر تم الاستيلاء عليها.

الكلمات المفتاحية

نصر اكتوبر حرب اكتوبر القوات المسلحة الجيش المصري

أخبار تهمك

الإسماعيلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 20 ساعة

الزمالك يتجه لشكوى اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية لكرة اليد

منذ ساعة الا ربع

"الصحة" ترد على أولياء الأمور: نسبة إصابات كورونا بين الأطفال ليست مقلقة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. استشهاد ضابطين ومقتل عنصر جنائي في الإسماعيلية

منذ ساعتين و 11 دقيقة

أسماء نارية.. التشكيل المتوقع لمباراة إيطاليا وإسبانيا

منذ نصف ساعة

عاجل.. خبر سار جديد للزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

كان قائدًا لكتيبة "السيسي".. من هو اللواء سمير فرج؟

منذ ساعة

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول شروط التجديد

منذ يوم

مؤشر قوي يقرب الأهلي من " صفقة الموسم "

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم للأندية

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. موسيماني يستقر على بديل قفشة أمام بطل النيجر

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

منذ حوالي 19 ساعة

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعة

سمير فرج يكشف تفاصيل عن حياة السيسي العسكرية.. والرئيس: العين متعلاش عن الحاجب (فيديو)

منذ ساعة و نصف

كيروش يستقر على تشكيل مصر المنتظر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

منذ ساعتين و 51 دقيقة

موضوعات متعلقة

"الشهاوي": القوات المسلحة رسمت خريطة للإرهابيين بسيناء بأسمائهم وأماكن تواجدهم

"الفجر" تستضيف مستشار كلية القادة والأركان في ندوة بمناسبة تحرير طابا (صور)

مستشار كلية القادة والأركان: مواقع التواصل الاجتماعي مثل الأسلحة النووية

مستشار كلية القادة والأركان: مبارك قدم الكثير للقوات المسلحة

مستشار "القادة والأركان": المؤسسة العسكرية لا تنسى أبناءها.. ومبارك قدم الكثير للقوات المسلحة

الشحات العزازى: انتصار العاشر من رمضان "يوم فرقان" (فيديو)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:48 ص

سمير فرج يكشف تفاصيل عن حياة السيسي العسكرية.. والرئيس: العين متعلاش عن الحاجب (فيديو)

عاجل.. موسيماني يستقر على بديل قفشة أمام بطل النيجر

12:55 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم للأندية

12:02 م

عاجل.. استشهاد ضابطين ومقتل عنصر جنائي في الإسماعيلية

11:10 ص

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

06:36 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements