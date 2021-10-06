كيف واجه المصريون أسلحة إسرائيل الكيميائية؟.. أحد أبطال أكتوبر يوضح (فيديو)

تحدث اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، عن تفاصيل مشاركته في ملحمة أكتوبر المجيدة وتدريب الجنود على كيفية ارتداء الأقنعة وكيفية مواجهتهم أي أسلحة كيميائية من العدو الإسرائيلي.



وقال "الشهاوي"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، إنه كان هناك معدات لكل فرد خلال حرب أكتوبر يطلق عليها مهمات الوقاية الفردية، وهو القناع الواقي، معقبًا: "لو العدو استخدم غاز كنا بنعد لحد 8 ثواني فقط ونلبسه".



وأوضح مستشار كلية القادة والأركان، أن ذلك القناع كان متطورا أكثر من القناع الطبي، حيث كان يقي من جميع الغازات وأنواعها، حتي الغبار الذرى والمواد البيولوجية، مضيفًا: "الجندي كان بيقدر يكتم نفسه في 8 ثواني، وبالتالي لا تؤثر أي غازات، كما أن الجندي يستطيع أن يقاتل في ظل استخدام العدو تلك الأسلحة، إضافة إلى ارتداء البدلة الواقية لأفراد الاستطلاع والأفراد الذين يقومون بمهمات خطرة".



وتابع، أن هناك مهمة كبيرة جدا قامت بها القوات في حرب أكتوبر ضد العدو الإسرائيلي، وهي الاستيلاء على النقاط القوية، حيث كان هناك 31 نقطة قوية، وكل نقطة على مساحة 4 آلاف متر مربع، أي فدان مجهزة تحت الأرض.. وفى 6 أكتوبر تم الاستيلاء عليها.

