روسيا تسجل 929 وفاة بفيروس كورونا

رصدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الأربعاء، عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 929 وفاة ناجمة عن العدوى (مقابل 895 وفاة في اليوم السابق)، ما يمثل أكبر زيارة في عدد ضحايا الوباء منذ بداية الجائحة لليوم الثاني على التوالي.

وكانت السلطات الصحية الروسية، سجلت خلال اليوم الأخير 25133 إصابة جديدة بالفيروس التاجي (مقابل 25110 إصابات أمس) يعود أكبر عدد منها إلى العاصمة موسكو (3589 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (2187 حالة) ومقاطعة موسكو (1410 حالات).

وأكدت السلطات الصحية الروسية، تماثل 19841 مريضا في البلاد منذ أمس للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا.