Advertisements

روسيا تسجل 929 وفاة بفيروس كورونا

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 12:31 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

رصدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الأربعاء، عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 929 وفاة ناجمة عن العدوى (مقابل 895 وفاة في اليوم السابق)، ما يمثل أكبر زيارة في عدد ضحايا الوباء منذ بداية الجائحة لليوم الثاني على التوالي.

 

وكانت السلطات الصحية الروسية، سجلت خلال اليوم الأخير 25133 إصابة جديدة بالفيروس التاجي (مقابل 25110 إصابات أمس) يعود أكبر عدد منها إلى العاصمة موسكو (3589 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (2187 حالة) ومقاطعة موسكو (1410 حالات).

 

وأكدت السلطات الصحية الروسية، تماثل 19841 مريضا في البلاد منذ أمس للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا.

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا روسيا إصابات كورونا

أخبار تهمك

"الصحة" ترد على أولياء الأمور: نسبة إصابات كورونا بين الأطفال ليست مقلقة

منذ حوالي 6 ساعات

كيروش يستقر على تشكيل مصر المنتظر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. موسيماني يستقر على بديل قفشة أمام بطل النيجر

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. إجتماع طارئ في الزمالك والسبب غريب

منذ حوالي 22 ساعة

مؤشر قوي يقرب الأهلي من " صفقة الموسم "

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. خبر سار جديد للزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

الإسماعيلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. استشهاد ضابطين ومقتل عنصر جنائي في الإسماعيلية

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الزمالك يتجه لشكوى اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية لكرة اليد

منذ ساعة الا ربع

أسماء نارية.. التشكيل المتوقع لمباراة إيطاليا وإسبانيا

منذ نصف ساعة

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول شروط التجديد

منذ يوم

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

منذ حوالي 19 ساعة

كان قائدًا لكتيبة "السيسي".. من هو اللواء سمير فرج؟

منذ ساعة

سمير فرج يكشف تفاصيل عن حياة السيسي العسكرية.. والرئيس: العين متعلاش عن الحاجب (فيديو)

منذ ساعة و نصف

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم للأندية

منذ ساعة و 19 دقيقة

موضوعات متعلقة

روسيا تسجل 19 ألف إصابة بكورونا

روسيا تسجل 11 ألف إصابة بكورونا لليوم الثاني على التوالي

روسيا تسجل 9908 إصابات جديدة بفيروس كورونا

روسيا تسجل 8275 إصابة جديدة بفيروس كورونا

روسيا تسجل 8672 إصابة جديدة بفيروس كورونا

روسيا تسجل 7639 إصابة جديدة بفيروس كورونا

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:48 ص

سمير فرج يكشف تفاصيل عن حياة السيسي العسكرية.. والرئيس: العين متعلاش عن الحاجب (فيديو)

عاجل.. موسيماني يستقر على بديل قفشة أمام بطل النيجر

12:55 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم للأندية

12:02 م

عاجل.. استشهاد ضابطين ومقتل عنصر جنائي في الإسماعيلية

11:10 ص

عاجل.. حقيقة وفاة مؤمن زكريا

06:36 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements