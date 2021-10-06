موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

يستضيف فريق ريال مدريد، يوم الأحد المقبل 17-‬10، فريق أتلتيك بلباو ضمن منافسات الجولة التاسعة بالدوري الأسباني.









وسيحاول الفريق الميرنغي بكل جهده الفوز بهذه المباراة حتي يعوض جماهيره من الهزيمة في المباراة الاخيرة له، حيث خسر من فريق إسبانيول بنتيجة 2-1.









موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو





ستنطلق صفارة المباراة فى تمام الساعة الثانية عصرًا بتوقيت القاهرة وفي تمام الثالثة عصرًا بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت الإمارات.









يذكر أن فريق ريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري الأسباني برصيد 17 نقطة، بينما يكون فريق أتلتيك بلباو في المركز الثامن برصيد 13 نقطة.