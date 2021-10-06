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إنقاذ حياة عامل سقط من علو في محافظة البحر الأحمر

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 12:34 م
أشعة المصاب
أشعة المصاب
محمد طه
الفرق الطبية دائمًا ما تصنع الأمل أمام الحالات الحرجة والطارئة، هنا في مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، اجتمع الجميع على قلب رجل واحد لإنقاذ حياة مغترب جاء بحثا عن لقمة العيش سقط من أعلى أثناء العمل، يدعى "م. ا" وبالغ من العمر ٢١ عاما، ليصاب بكسور متعددة في الجمجمة ونزيف تحت العنكبوتية بالمخ واختلال بمستوى الوعي وكسور متعددة بالحوض وكسور بالفخذ الأيمن والأيسر واليد اليمنى وينازع الموت وهو ملقى أرضا.

إسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة لنقل المصاب

وفور الاستغاثة بالإسعاف، توجهت سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحادث وتلقت غرفة طوارئ صحة البحر الأحمر بلاغ ل لاستعداد بمستشفى الغردقة العام لعمل اللازم.

وعلى الفور أصدر الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر تعليماته بتسخير جميع الإمكانيات لإنقاذ هذا الشاب ووصل المستشفى ينازع الموت وعلى الفور قام فريق الطوارئ والجراحة والعظام والمخ والأعصاب والعناية المركزة بالتعامل مع الحالة حتى استقرارها ودخولها للعناية المركزة.

توفير مكان لاستكمال الجراحات الخاصة

وأثناء هذا كان فريق طوارئ المديرية، برئاسة الدكتور شادى باسم مدير طؤرى وأزمات الصحة بالبحر الأحمر، يعمل بجهد ليلا ونهارا لتوفير مكان قادر على عمل عمليات العظام المعقدة بالجزء السفلي من الجسم وذلك بعد استقرار حالة المريض.

وفور استقرار الحالة بعد ٣ أيام تم التنسيق لنقل المريض إلى مستشفى أسيوط الجامعي لاستكمال العمليات المعقدة التي يحتاجها، وتم النقل بالفعل وسط إجراءات طبية منضبطة بصحبة طبيب مرافق لضمان وصول المريض في حالة مستقرة.

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حوادث بوابة الفجر انقاذ حياة عامل الفجر البحر الاحمر

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