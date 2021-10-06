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الزمالك يتجه لشكوى اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية لكرة اليد

الأربعاء 06/أكتوبر/2021 - 12:34 م
الزمالك
الزمالك
أمل الحلفاوي
أوضح حسين السمري، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، أن إدارة القلعة البيضاء، مستائه من تصرف اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية لكرة اليد، بسبل عدم توجيه دعوة إلى حسين لبيب رئيس النادي، لحضور افتتاح البطولة.

وأكد السمري في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، " اللجنة المنظمة أبلغتنا بحضور 6 لاعبين من الفريق، ولكن فوجئنا بعد ذلك بعدم وصول الحافلة التي كانت من المفترض أن تنقلهم إلى مقر الحفل".

وأشار، "سنناقش الأمر مع إدارة النادي من أجل تحديد موقفنا، وإذا تطلب الأمر، سوف نقدم شكوى لرئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ضد اللجنة المنظمة".

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